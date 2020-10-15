«Знакомое лицо»: у Иды Галич появились двойники

Солистка «ВИА Гры» воспользовалась приложением для фото и узнала, что похожа на знаменитого видеоблогера.

В последнее время приложения и маски для снимков становятся популярным развлечением у знаменитостей российского шоу-бизнеса. Артисты поголовно меняют свою внешность, если не в реальности, то на экране смартфона. Не стала исключением и певица Ольга Меганская. Вместе с подругой участница женского коллектива «ВИА Гра» узнала, на кого из селебрити она похожа.

Девушки поиграли с приложением по сравнению внешности. Оказалось, что подруга Меганской похожа на саму Ольгу, а Ольга напомнила приложению певицу Дарью Чарушу и телеведущую Иду Галич.

«Приятно видеть знакомое лицо!» — написала Меганская в Stories своего микроблога.

Девушка сделала поделилась результатами фотоанализа на личной странице в сети.

Напомним, что недавно многие «звезды» показали, как бы они выглядели с парочкой лишних килограммов. Александр Петров, Кристина Асмус, Павел Прилучный, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Баста и другие опубликовали в знак самоиронии свои пухлые лица. А избранница Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — примерила на себе маску мастера Йоды.