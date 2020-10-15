Фигура на зависть: Пригожин запечатлел Валерию в голубом бикини

Певица Валерия в свои 52 года обладает фигурой, которой может позавидовать любая модель. Звезда много работает над собой, регулярно занимаясь фитнесом и демонстрирует невероятную силу воли. Причем физическая активность жены Иосифа Пригожина не зависит от времени года – Валерия с удовольствием посвящает время тренировкам, находясь в самоизоляции.

Фигурой своей жены в бикини похвастался Иосиф Пригожин. Он засветил любимую у себя в Instagram: звезда нежится под лучами солнца в голубом купальнике, демонстрируя стройные и подтянутые формы.

«Солнце мое», — подписал Пригожин видео.

Певица позирует мужу в соломенной шляпе, кокетливо согнув ногу в колене. В руках звезда держит тарелку с фруктами. Вероятно, что Валерия с Пригожиным отправились на отдых, но каких-либо подробностей об отпуске звезды не афишировали.