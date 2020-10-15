Стиль минимализм: Ани Лорак в брюках с высокой посадкой подчеркнула стройную фигуру

Ани Лорак является не только одной из самых популярных украинских певиц, но и одной и самых красивых. В свое время она ездила на «Евровидение», где ее поддерживал сам Филипп Киркоров. Теперь исполнительницу хита Shady Lady знают во многих уголках мира. А король российской эстрады даже стал крестным папой ее дочки Софии. Минувшим летом они втроем отдохнули в Греции. После развода артистка встречается с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, но их почти не видят вместе.

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Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) обычно редко появляется на светских раутах. В последние недели она трудится над новой песней. Однако вечерами она с удовольствием находит время для прогулок. Также певица находит время на съемки и участие в интервью на радио. Недавно девушка похвасталась модными осенними нарядами. Она примерила, как глянцевый плащ с лосинами, так и клетчатую куртку с панамой в тон.

Очередной день Лорак начала с прогулки по парку. На этот раз она облачилась в черные зауженные брюки с высокой посадкой, а также блузкой с оборками. Ботильоны на каблуке дополнили образ в стиле монохром. Наряд подчеркнул ее узкую талию. Девушка собрала волосы в хвост, оставив несколько прядей у лица. Она с улыбкой позировала на фоне дерева и опавшей пожелтевшей листвы.

«Моя любимая осень», — написала звезда.

Поклонники восхитились образом артистки, а также напомнили, что ждут ее новую песню. «Красивая очень!», «Моя любимая дива, какая же вы красивая», «Стройная такая. Да, осень очень красивое время», «Моя любимая Каролиночка!!! Вы — королева вдохновения», «Образ идеальный», — прокомментировали пост подписчики.