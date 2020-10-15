«Люблю тебя!»: Таисия Повалий поздравила Николая Баскова с 44-летием

Украинская исполнительница Таисия Повалий неоднократно записывала совместные хиты с Николаем Басковым. Для Повалий Басков — не просто коллега и профессионал своего дела, но и очень хороший друг. Именно поэтому артистка не могла не поздравить вокалиста с днем рождения. Народный депутат Украины посвятила пост Баскову на своей странице в сети.

«Дорогой Коленька! Поздравляю тебя с Днем рождения! Пусть жизнь наполняется яркими красками, любовью безграничной и волшебством! Люблю тебя!» — написала певица.

Повалий также опубликовала совместную фотографию с молодым Басковым.

Отметим, что поклонники Таисии и Николая остались в восторге от фотографии исполнителей:

«Лучший дуэт, вы прекрасны!», «Какие милые!», «Прекрасное фото! Присоединяюсь к поздравлению», «Обожаю ваш дуэт!».

Напомним, что знаменитому дуэту Повалий и Баскову часто приписывали роман. Вместе артисты исполнили синглы «Отпусти меня», «Ты далеко», «Снегом белым». Однако «Золотой голос» все еще является завидным холостяком на российской эстраде. А вот Таисия Повалий счастлива с мужем Игорем Лихутой. Певица состоит в браке с заслуженным деятелем искусств Украины с 1993 года.