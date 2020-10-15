«Ты классный»: Алсу в черном смокинге позировала на редком фото с Басковым

Как верно подметила певица Алсу, вся лента в Instagram у звезд пестрит фотографиями с Николаем Басковым. Дело в том, что артист 15 октября отмечает свое 44-летие. И «золотого голоса России» уже поздравили многие именитые коллеги и друзья.

Исполнительница хитов «Зима» и «Все равно» не осталась в стороне и тоже поспешила обратиться к имениннику. В честь дня рождения Николая Баскова она разместила в аккаунте совместное фото с певцом, на котором предстала в черном смокинге. Алсу сделала комплимент близкому другу, назвав его обворожительным.

«Ты классный, ты яркий, талантливый, веселый и обворожительный!» — призналась артистка. И добавила: «А еще ты хороший человек, прекрасный сын и надежный друг! Будь счастлив».

Подписчики Алсу присоединились к пожеланиям, а также заодно усыпали любимицу комплиментами: «Сладкая девушка!», «Красотка! Красавчик! Восхитительные», «Какие вы красивые», «Красотка! Как всегда!»