Ирина Пегова в приталенном платье в цветочек показала закулисье «Ледникового периода»

Ирина Пегова всегда слыла девушкой, которая не боится препятствий. Актриса обладает нестандартной фигурой, но это не помешало ей построить карьеру в кино. Более того, девушка не раз участвовала в разных телевизионных шоу. Несколько лет назад она победила на проекте «Танцы со звездами». Теперь артистка рискнула побороться за победу на льду в рамках шоу «Ледниковый период». Она примеряет разные образы и учится делать трюки в паре с Алексеем Тихоновым.

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Поклонники следят за развитием событий. Многие восхищаются тем, какие образы выбирает Ирина для выступлений. Она, как и в обычной жизни, старается поддерживать русскую культуру. Ее наряды всегда яркие и колоритные. Накануне актриса показала, что происходит за кулисами проекта. На кадрах Пегова предстала в приталенном голубом платье с цветочным принтом и белым воротником. Она была без укладки и с минимальным макияжем. Девушка ждала, когда другие участники достанут шарики с номером, под которым будут выступать.

Ирина волновалась, так как была последней и ждала вердикта.Как известно, выступать первыми и последними наиболее сложно. Ей достался номер 12, он предпредпоследний, поэтому девушка была рада. А вот Влад Топалов попросил изменить ему номер, но жребий переигрывать не стали.

«Жеребьевка на прокат! Тема музыка из кино. Хочу показать, как происходит жеребьевка! Если нет представителя от пары, то тянет шарик с номером тренер», — поделилась Пегова.

Поклонники поблагодарили девушку за закулисье. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. Фанаты болеют за актрису и надеются, что вскоре она получит высшие баллы от судей.