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Развод пошел на пользу: Павел Прилучный восхитил фанаток обнаженным торсом

32-летний актер упорно работал над мышечным рельефом ради съемок.

Развод пошел на пользу: Павел Прилучный восхитил фанаток обнаженным торсом
Павел Прилучный на презентации нового сезона телеканала СТС. Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс-газета»

Еще недавно актер Павел Прилучный был в эпицентре скандального развода. Звезда телесериала «Закрытая школа», по слухам, быстро нашел замену экс-возлюбленной Агате Муцениеце. Сейчас знаменитость состоит в романтических отношениях с актрисой Мирославой Карпович. Ради новой девушки Прилучный готов меняться не только внутренне, но и внешне. Артист за короткий промежуток времени сбросил лишние килограммы и продемонстрировал фотографию спортивного тела в личном профиле.

Ранее стало известно, что Павел будет участвовать в проекте «В клетке». Во время подготовки к съемкам одного из выпусков этой программы Прилучный снял несколько кадров накаченного торса. До этого в СМИ сообщалось, что артист после карантина упорно сбрасывал набранные за время карантина килограммы.

Павел Прилучный
Павел Прилучный показал идеальный пресс. Фото: Instagram.com/bugevuge

«Спасибо за форму», — поблагодарил Прилучный своего тренера.

Артист признался, если бы не грамотная работа и поддержка специалиста, он бы не смог достичь эффективных результатов за короткий срок. Напомним, что Павлу уже не в первый раз приходится кардинально меняться за рекордные сроки. Подобное он уже проделывал ради роли в фильме Тимура Бекмамбетова.

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Агата Муцениеце и Павел ПрилучныйМирослава Карповичобнаженный торсПавел Приличныйсексуальные снимки