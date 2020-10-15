Развод пошел на пользу: Павел Прилучный восхитил фанаток обнаженным торсом

Еще недавно актер Павел Прилучный был в эпицентре скандального развода. Звезда телесериала «Закрытая школа», по слухам, быстро нашел замену экс-возлюбленной Агате Муцениеце. Сейчас знаменитость состоит в романтических отношениях с актрисой Мирославой Карпович. Ради новой девушки Прилучный готов меняться не только внутренне, но и внешне. Артист за короткий промежуток времени сбросил лишние килограммы и продемонстрировал фотографию спортивного тела в личном профиле.

больше по теме Как понравиться Прилучному: Мирослава Карпович изменила прическу и цвет волос Актриса превратилась из жгучей брюнетки в яркую блондинку.

Ранее стало известно, что Павел будет участвовать в проекте «В клетке». Во время подготовки к съемкам одного из выпусков этой программы Прилучный снял несколько кадров накаченного торса. До этого в СМИ сообщалось, что артист после карантина упорно сбрасывал набранные за время карантина килограммы.

«Спасибо за форму», — поблагодарил Прилучный своего тренера.

Артист признался, если бы не грамотная работа и поддержка специалиста, он бы не смог достичь эффективных результатов за короткий срок. Напомним, что Павлу уже не в первый раз приходится кардинально меняться за рекордные сроки. Подобное он уже проделывал ради роли в фильме Тимура Бекмамбетова.