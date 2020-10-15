«Вот так вот и живем!»: сын Софии Ротару показал архивное фото с любимой женой

Артистка души не чает в своей невестке и выбор Руслана полностью одобряет.

Единственный сын певицы Софии Ротару 50-летний Руслан Евдокименко в Instagram разместил архивный снимок со своей женой Светланой. Судя по всему, фотографию он опубликовал в честь какого-то важного события в жизни семьи. Она сделана примерно двадцать лет назад.

«Вот так вот и живем», — подписал он фотографию.

«Так и продолжайте. Самая красивая пара», «Красивая пара. Пусть счастье никогда не покидает ваш дом. Удачи вам во всех делах», «Какие красивые! Пусть любовь и гармония никогда не покидают ваш дом. Вы просто светитесь от счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что невестка певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко — исполнительный продюсер и учредитель компании «Вилла София». Своему мужу она подарила двух детей. В 1994 году у пары родился сын Анатолий, а в 2001 году дочь Соня, названная в честь именитой мамы Руслана Евдокименко.