«Добрый, открытый, настоящий»: Валерия позировала в объятиях Баскова в платье с вырезами на плечах

Николай Басков 15 октября принимает поздравления с днем рождения. С самого утра в адрес именинника летят теплые слова и пожелания. Одним из первых «Золотой голос» страны с 44-летием поздравил Филипп Киркоров. Музыкант очень трогательно обратился к другу, а также поблагодарил маму Баскова за такого прекрасного сына.

Вслед за Киркоровым поздравила именинника и певица Валерия. Звезда разместила совместное фото с артистом, на котором она позирует в нежном платье с открытыми плечами в объятиях «натурального блондина».

«Добрый, открытый, настоящий. Пусть тебе живется легко и радостно! Пусть все получается и удается!! И еще, так хочется, чтобы ты нашел свою половинку», — пишет артистка.

Известно, что сейчас сердце певца свободно. Певец скрывает от публики свою личную жизнь. Хотя ему приписывали громкие романы с известными персонами.