«Женечка Ковалева повзрослела!»: Анна Кошмал свела с ума фанатов в восхитительном пеньюаре

Звезда сериала «Сваты» по праву считается одной из самых желанных актрис на Украине.

На фанатской страничке сериала «Сваты» в Instagram появился снимок актрисы Анны Кошмал, на котором она запечатлена в дорогой квартире и восхитительном пеньюаре. На фотографии можно разглядеть эксклюзивную люстру на потолке, кожаный стул и красивый диван. Звезда сериала «Сваты» сделала селфи.

«Анна Кошмал желает всем прекрасного дня», — гласит подпись под снимком.

«Женечка Ковалева повзрослела!» «Анечка, вы просто сводите нас с ума своей красотой», «Анна, вы прекрасно выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Кошмал исполнила роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты». Она влюбила в себя огромную армию поклонников. Появится Кошмал и в седьмой части нашумевшей картины. Правда, из-за пандемии съемки были приостановлены. Они, как рассказывал исполнитель главной роли Федор Добронравов, должны возобновиться только в 2021 году.