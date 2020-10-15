Леди в черном: Михалкова в кожаном топе-бюстье на пуговицах вышла в свет

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова этим летом выпустила свою книгу «Не говори мужчинам нет». Звезда СТС провела несколько презентаций, на которых подробно рассказывала о замысле и воплощении в жизнь своей задумки, а также с удовольствием общалась и раздавала автографы фанатам.

С наступлением осеннего сезона жизнь закрутилась не только вокруг работы. Накануне Михалкова отправилась на свадьбу своей подруги. Для посещения торжества актриса облачилась в черный лук — кожаный топ-бюстье на пуговицах, а также брюки с высокой посадкой.

К слову, Михалкова все чаще появляется в кожаных аутфитах даже в дневное время. Девушка пристально следит за модой и старается пополнять гардероб трендовыми вещами, а ими являются кожа и эко-кожа в нынешнем сезоне.