Вокальная вечеринка: жена Овечкина спела дуэтом с Любовью Успенской

Накануне старшая сестра Анастасии Шубской, Анна Нахапетова, отметила свое 42-летие. По этому случаю большое звездное семейство собралось за праздничным столом. На вечере звучала живая музыка в исполнении Любови Успенской и родных именинницы. За микрофон взялась и жена Александра Овечкина, модель Анастасия Шубская.

больше по теме Нахапетова разместила уникальный снимок, на котором она во младенчестве с юными родителями Балерине 14 октября исполнилось 42 года.

Шубская исполнила несколько песен дуэтом с Успенской, с которой дружит уже давно. Ритмичную «Пропадаю я» звезды спели вместе, а с лиричной «К единственному нежному» жена хоккеиста выступила самостоятельно. Творческий презент для именинницы от младшей сестренки удался на славу.

Напомним, что Анна появилась в браке Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова. На два года позже на свет родилась вторая дочь звезд, Мария. Во втором браке с бизнесменом Кириллом Шубским у Глаголевой родилась наследница Анастасия, вышедшая замуж за хоккеиста Александра Овечкина.