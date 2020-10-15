Мама на стиле: беременная Подольская вышла в свет с мужем и сыном в красном костюме

После новостей о пополнении в семье звездная пара появилась на публике.

Наталья Подольская ждет второго ребенка от Владимира Преснякова. И на днях в Сети появилась информация, что долгожданное пополнение в семье уже случилось – муж звезды разместил символичный пост с цифрами 13:13 (время) — 13 октября. Многие поспешили поздравить отца с прибавлением. Но ни сам музыкант, ни его звездная жена не стали удовлетворять любопытство поклонников.

После слухов о состоявшихся родах семейство Преснякова и Подольской в полном составе вышло в свет. Беременная певица облачилась в красный костюм и стеганную жилетку. Маленький Артемий, первенец артистки, тоже оделся с мамой в тон.

«Счастья вам!», «Классная семейка», «Какая прелесть!», «Беременная женщина — самая красивая женщина! А вы рыцари!!», «Красивая семья», — пишут в комментариях пользователи Сети.

Будущие молодые родители скрывают пол ребенка. Но свекровь Подольской, Елена Преснякова, уже выдала тайну. Еще один внук должен появиться у нее на свет в середине ноября.