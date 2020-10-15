«Моя семья – мое богатство»: Кудрявцева умилила записью, на которой дочь «закапывает» ее в листву

Телеведущая вместе с молодым мужем, наследницей и подругой посетила парк культуры и отдыха «Красная Пресня».

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram поделилась красивыми кадрами со своей семьей. Вместе с молодым мужем-хоккеистом Игорем Макаровым и двухлетней дочкой Машей она отправилась в московский парк культуры и отдыха «Красная Пресня».

На кадрах записи можно увидеть, как дочь Кудрявцевой «закапывает» звездную маму в листву. Вместе они буквально светятся от счастья. Как отметила звезда, в Москве скоро испортится погода, поэтому они ловят последние теплые деньки.

«Сегодня весь вечер гуляли в парке. Говорят, последний теплый день. Короче «закапывались» в листву, как могли. Моя семья — мое богатство». Лера Кудрявцева

Напомним, что Лера Кудрявцева ведет на канале НТВ две очень рейтинговый программы — «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Сейчас в жизни звезды не самый простой момент. У нее идут суды с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным.