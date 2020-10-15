«Очень тебя люблю»: Киркоров тепло обратился к Баскову в день рождения

Николай Басков 15 октября отмечает свое 44-летие. Артист с самого утра принимает поздравления, и одним из первых с днем рождения его поспешил поздравить Филипп Киркоров. На своей страничке в Instagram поп-король отечественной эстрады опубликовал видеоподборку совместных фото с Басковым и обратился к нему:

«Дорожу нашей дружбой. Я всегда считаю тебя не просто другом, а младшим братом. Очень тебя люблю. Ты не один. И спасибо твоей замечательной маме Елене Николаевне за тебя», — тепло написал Киркоров.

Филипп пожелал имениннику радоваться каждому дню, стремиться к мечтам и оставаться человеком-праздником. Многотысячная армия поклонников Киркорова присоединилась к поздравлениям.

Кстати, осенью Басков заставил фанатов обсуждать свой новый роман и якобы имеющуюся у него дочь. Артист отдыхал на Алтае, катался на катере по Телецкому озеру и запечатлелся с девушкой-блондинкой и ребенком. В Сети заговорили о том, что «золотой голос России» скрывает семью.