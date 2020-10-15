«Грудь настоящая, а улыбка фальшивая»: Дарина Эрвин похвасталась шикарной фигурой в топике

Жена продюсера Александра Цекало показала всем, как прекрасно выглядит.

Художница Дарина Эрвин в Instagram поделилась новой фотографией. На кадре она запечатлена улыбающейся и жизнерадостной. При этом без проблем можно рассмотреть ее прекрасные формы. Молодая жена продюсера и музыканта Александра Цекало выглядит просто восхитительно.

«Грудь настоящая, а улыбка фальшивая», — заявила она в подписи под снимком.

«Какая вы все-таки красивая», «Дарина, прекрасно выглядите. Александру с вами очень повезло», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Дарина Эрвин, у которой есть казахские корни, на тридцать лет моложе своего звездного мужа. Пара после сыгранной свадьбы обосновалась в американской Калифорнии. Продюсер практически перестал появляться в родной стране. Не так давно его родной брат рассказывал, что не поддерживает связь с родственником. По его словам, брат стал вести достаточно затворнический образ жизни, обосновавшись на чужбине.