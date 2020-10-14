«Ерунда!»: экс-жена Андрея Урганта опровергла слухи о бедственном положении артиста

Недавно актер Андрей Ургант сделал официальное заявление о том, что лишился в период самоизоляции части доходов. По словам артиста, если бы не материальная помощь его сына — ведущего шоу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта — он остался бы без средств к существованию. Однако его бывшая возлюбленная и гражданская жена Елена Романова уверена, что артист преувеличивает масштабы своего бедственного положения.

«Его бедственное финансовое положение – это ерунда! – рассказала девушка «Комсомольской правде».

Напомним, что ранее сам артист утверждал, что стал реже сниматься в кинокартинах. При этом траты знаменитости остались прежними. По словам Урганта, он вынужден помогать дочери Марии от второго брака с певицей Аленой Свинцовой. Дело в том, что его наследница проживает в Нидерландах и одна воспитывает сына. Именно на внука предположительно тратит все свои деньги Андрей Ургант.

Примечательно, что доказательства бедности артиста не были найдены. Счета за квартиру оплачены, а сам Ургант посещает гольф-клубы.