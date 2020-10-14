«Оль, ну снова без белья»: Бузова в футболке из тонкой ткани засветила красивую грудь

Ольга Бузова долгое время не могла найти любовь. После развода с Дмитрием Тарасовым, она переживала непростые времена. Поющая телеведущая призналась, что комплексовала из-за небольшого бюста. Однако менять что-то в себя светская львица не стала. К тому же, год назад телеведущая закрутила роман с блогером Давидом Манукяном.

Минувшим летом Ольга регулярно выставляла фото в бикини. Поклонники стали замечать, что фигура девушки преобразилась. Они даже подозревали ее в беременности, но слухи так и не подтвердились. Теперь певица совмещает съемки и тренировки на льду, так как участвует в шоу «Ледниковый период». Бузова любит тратить деньги на наряды, поэтому каждый раз хвастается своими образами.

На днях она предстала в джинсах и кожаном жакете бюджетного бренда. По словам девушки, она часто носит наряды из масс-маркета. А теперь Ольга облачилась в брюки клеш песочного цвета и белую футболку из тонкой ткани, которая не скрыла ее красивую и аккуратную грудь.

«Такой у меня лук лучок. Такой вот у меня пресс. Такой вот у меня Андрей на заднем фоне. У меня еще будет пиджак», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой телеведущей. Многие посчитали, что образ у нее получился очень смелым. «Оль, ну снова без белья на работе», «Грудь видно, не стыдно?», «Фигура красивая, но стоило прикрыться», — стали обсуждать кадры в Сети. Позже Бузова накинула сверху жакет в тон брюкам.