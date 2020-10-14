Дочка Кудрявцевой в дутой куртке и гороховой шапке порезвилась на детской площадке

Лера Кудрявцева в недавнем интервью рассказала, как у нее завязались отношения с Сергеем Ленюком, барабанщиком из группы «Ласковый май». Тогда она была совсем юной, но вскоре переехала с избранником в Москву и в 18 лет родила сына Жана. Однако этот союз был недолгим. Девушка еще несколько раз вступала в серьезные отношения, пока не встретила хоккеиста Игоря Макарова. Несмотря на разницу в возрасте — в шестнадцать лет — они счастливы вместе. В 2018 году телеведущая подарила возлюбленную дочку Марию.

В 49 лет Лера может похвастаться не только стройной фигурой и моложавым видом, но и внушительной гардеробной. Несколько лет назад она сменила стиль и стала предпочитать более лаконичные и элегантные образы. Растет модницей и ее наследница. С ранних лет телеведущая облачает кроху в кокетливые платья, шапки с помпонами и спортивные костюмы. Накануне Кудрявцева отправилась с дочкой на прогулку в парк.

Сначала Маша порезвилась на игровой площадке. Она покаталась на карусели и скатилась с горки. Так как в столице постепенно холодает, мама нарядила девочку в красные брюки в лампасами и темно-синий стеганый пуховик. Шапка в горох с изображением мультипликационного персонажа Микки Мауса дополнили образ.

Когда стемнело, кроха стала передвигаться на своем игрушечном автомобиле. Она уверенно ехала по парку, обгоняя прохожих. К слову наряд у нее сочетался с цветом машины. Отметим, что двухлетняя дочка Кудрявцевой уже хорошо разговаривает. Теперь телеведущей приходится ее уговаривать, к примеру, съесть капусту в борще.