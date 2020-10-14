«Просто нимфа»: дочка Брежневой в откровенном бикини похвасталась округлыми бедрами

Вера Брежнева не скрывает, что мечтает снова стать мамой. У нее нет общих наследников с Константином Меладзе, но певица воспитывает дочек от прошлых отношений. 10-летняя Сара живет с мамой и отчимом. Девочка учится в школе, а в свободное время порой сопровождает артистку на гастролях. А 19-летняя Соня уже давно обосновалась в Лос-Анджелесе. Однако из-за пандемии коронавируса многие стали учиться дистанционно. Теперь у наследницы звезды есть время, чтобы отдохнуть на пляже.

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Очередной день старшая дочка Веры провела на яхте. Вместе с друзьями она наслаждалась морской прогулкой. Сначала девушка запечатлела себя без макияжа. Она не скрывала, что счастлива. Соня еще недавно была брюнеткой, но теперь вернула свой природный светлый оттенок. Ближе к вечеру студентка снимала уже не морские волны, а себя. Девушка сделала пикантный снимок.

Наследница Брежневой запечатлелась в зеркале, облачившись в откровенное мини-бикини цвета хаки. Девушка сидела на коленках, демонстрируя округлые бедра. Поклонники и раньше замечали, что она унаследовала красоту матери, но теперь убедились, что Соня обладает аппетитными формами, которые не пытается прятать. Многие одарили юную особу комплиментами. «Просто нимфа», «Фигурка на зависть», «И куда мама смотрит?! Такую красоту украдут», «Ну это смело», «Красивая какая, мини Вера», — прокомментировали кадры пользователи Сети.