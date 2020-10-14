«Можно носить с кедами»: Бородина примерила костюм песочного цвета с зауженными брюками

Телеведущая решила похвастаться обновками и дала советы, с чем можно сочетать такие наряды.

Ксения Бородина больше 20 лет работает на телевидении. Она прославилась, когда стала вести шоу «Дом-2». Теперь у нее тысячи поклонников, для многих из которых девушка стала иконой стиля. Она счастливо живет в браке с Курбаном Омаровым и воспитывает двоих дочерей: Теону и Марусю. Несмотря на загруженность графика, телеведущая регулярно ездит отдыхать, а на выходные закупается обновками.

Примечательно, что Ксения носит не только тяжелый люкс, но и наряды из масс-маркета. Однако накануне она приобрела в ЦУМе новинки от Prada и Dior. С наступлением осени девушка пополняет гардероб теплыми и стильными нарядами, а также обувью и сумками. На этот раз Бородина решила похвастаться брючными костюмами. Она примерила жакет оверсайз и брюки песочного оттенка.

«Девчонки, помните я вам рассказывала про дизайнера Татика?! Вот она придумала такие прикольные костюмы. И как классика, и как спорт. Можно совмещать, можно носить с кедами. Можно придумать себе более классическую историю. Вот так в застегнутом варианте. Смотрите, как классно», — поделилась звезда.

После этого телеведущая примерила костюм такого же кроя, только необычного серо-голубого оттенка. Она показала широкие карманы и покрасовалась на камеру.