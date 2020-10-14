В ярких красках: Пелагея в брюках клеш и жакете цвета фуксия предстала на публике

Пелагея полюбилась зрителям не только в качестве певицы-народницы, но и наставницы на вокальном проекте «Голос» на Первом канале. Артистка часто ездит на гастроли, много выступает в различных городах и принимает участия в развлекательных шоу. В этом году певица развелась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Теперь девушка сама заботится о своей дочке Таисии. Но это не мешает звездной мамочке, как и прежде появляться на публике.

Минувшим летом Пелагея успела побывать в Ялте. Она участвовала в съемках КВН «Высшая лига». Тогда певица радовала поклонников женственными нарядами. Многие фанаты отмечали, что девушка похорошела. А недавно артистка снялась в новом шоу «Двое на Миллион» вместе с Александром Гудковым. Для появления на публике блондинка выбрала яркий брючный наряд. Она надела топ-бюстье, жакет и брюки клеш цвета фуксия. Туфли-лодочки черного оттенка дополнили ее лук.

Пелагея сделала легкие кудри и нежный макияж, подчеркнув природные черты лица. К слову, еще бьюти-эксперты программы «Модный приговор» убеждали телезрительниц, что расклешенные брюки зрительно вытягивают силуэт.

Увидеть выпуск «Двое на миллион» с Пелагеей и Александром Гудковым можно 14 октября в 21:00 на ТНТ.