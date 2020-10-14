Богомолов запечатлел лежащую в кровати Собчак с томиком Достоевского «Бесы»

Режиссер и светская львица, судя по всему, продолжают смеяться над слухами о коронавирусе у телеведущей.

Режиссер Константин Богомолов в Instagram разместил снимок с лежащей в постели женой светской львицей Ксенией Собчак. При этом в руках у нее можно обнаружить томик писателя Федора Михайловича Достоевского «Бесы».

Судя по всему, таким образом Собчак и Богомолов захотели посмеяться над прессой, которая утверждает, что что Собчак подхватила коронавирус. Впрочем, вызывает вопросы, почему звезда в разгар рабочего дня лежит в постели.

Напомним, что недавно СМИ запустили новость о коронавирусе у светской львицы. Позже она опровергла эти заявления, сказав, что СМИ стало скучно и они выдумывают сплетни.

Впрочем, слухи в воздухе все равно витают. Так уборщица, ставшая главой села, к которой Собчак не так давно приезжала на интервью, Марина Удгодская заявила, что светская львица заразила ее и дочку коронавирусом. Якобы из-за этого ребенок теперь не будет ходить в школу, а она на работу.