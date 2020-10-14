«Гузеева Гузеевой, но где восемь кубиков?»: Волкова обвинила Харламова в отсутствии накаченного пресса

Актриса Екатерина Волкова в Instagram, судя по всему, сама того не осознавая обидела юмориста Гарика Харламова, посмеявшись над его фигурой. В своем послании она подняла тему маленькой женской груди и комплексов с этим связанных.

Как сказала звезда сериала «Воронины», у нее самой маленькая грудь, но она совсем не комплексует по этому поводу. Мыслей сделать пластику у нее никогда не было в голове. И она пропускает мимо ушей разговоры, что она «плоскодонка».

«Ну, вот задумайтесь. Мне, допустим, нравится накаченный мужской пресс, но разве вы можете представить, чтобы я написала Гарику Харламову в комментах: «Гарик, все понятно, Гузеева Гузеевой, но где восемь кубиков?» Екатерина Волкова

Напомним, что Гарик Харламов несколько месяцев назад объявил о расставании со своей женой актрисой Кристиной Асмус. Часть поклонников до сих пор считают, что это был спланированный ход и на самом деле их любимцы до сих пор вместе. При этом Харламову приписывают множество романов.