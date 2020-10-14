«Моя любимая пара»: Елена Ильиных назвала имена своих самых любимых фигуристов

Как отметила звезда, она благодарна этим людям за возможность видеть их на льду.

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Елена Ильиных, которой приписывают роман с музыкантом Владом Топаловым, в Instagram назвала имена своих самых любимых фигуристов. Ими оказалась канадская пара Тесса Вертью и Скотт Моир.

«Моя любимая пара и самые красивые люди за все время. Спасибо вам за возможность видеть вас, всегда учиться у вас и восхищаться вами. Навсегда люблю». Елена Ильиных

Напомним, что Тесса Вертью и Скотт Моир — трехкратные олимпийские чемпионы. Они побеждали в танцах на льду на Олимпиаде 2010 года в канадском Ванкувере у себя на родине. Затем в Сочи в 2014 году они взяли две серебряные награды — все в тех же танцах и командных соревнованиях, где, кстати, Ильиных, с коллегами по команде как раз была первой.

Наконец, в корейском Пхенчхане канадцы снова выиграли две золотые награды. Их катанием на играх восхищались многие специалисты из мира спорта.