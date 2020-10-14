Еще женаты: Пушкина поделилась редким кадром домашних посиделок с Орбакайте и Пресняковым

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте встретились, когда по сути были еще детьми. В 1986 году они оба побывали на «Голубом огоньке», где музыкант был очарован 15-летней блондинкой. Парень пригласил девушку на дискотеку, предварительно попросив разрешения у Аллы Пугачевой, ее матери, и их роман закрутился с немыслимой скоростью.

На передаче «Судьба человека» певец заметил, что Кристина сильно отличалась от сверстниц своей скромностью и воспитанностью. Этим она его и привлекла, а еще хрупкостью и нежностью. Пара прожила вместе 10 счастливых лет, в их союзе в 1991 году появился сын Никита, который пошел по стопам родителей и стал музыкантом.

Вспомнить Кристину Орбакайте и Владимира Преснякова в те давние годы, когда звездная пара еще жила вместе, предложила телеведущая Оксана Пушкина. Она обнародовала в микроблоге редкую фотографию из личного архива.

«Разбирая архивы… 1991 год», — подписала снимок Оксана Пушкина.

В кадре запечатлен момент домашних посиделок, где компанию телезвезде и музыкальной паре составляет также молодой Федор Бондарчук.