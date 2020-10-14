«Пусть некоторые смеются»: Бузова обнародовала архивный кадр с вечеринки 15-летней давности

Ольга Бузова появилась на «Доме-2» в 2004 году, войдя в состав участников проекта. Тот, кто следит за реалити-шоу с самого начала, наверняка помнит ее блондинкой с афрокосичками, которые были тогда невероятно популярными.

А тот, кто не помнит звезду такой, сможет узнать о ее былом образе в начале телевизионной карьеры, заглянув к ней в личный блог. Поющая ведущая обнародовала на своей страничке в Instagram кадр из прошлого, на котором запечатлена одна из вечеринок с друзьями. Звезда сфотографировалась со своей подругой Ольгой Десятовой, с которой пребывает в отличных отношениях до сих пор.

«Тот самый день — 14 октября. 15 лет назад мы встретились, чтобы попить кофе в «Кофехаусе» на канале Грибоедова (на большее не было денег). Знакомы мы были и до этого, но именно этот день мы считаем началом дружбы, которую отмечаем уже 15-й год. И пусть некоторые над нами смеются, но мы столько пережили вместе, что для нас это важно», — подписала она снимок.

Ее приятельница не осталась в стороне от этого важного для подруг события и у себя в Instagram обнародовала клип со старыми фотографиями, которые показывают их длительную дружбу.