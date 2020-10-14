«Теперь это навсегда»: экстрасенс рассказала о личной жизни Эмина Агаларова
Видео
Валентин Юдашкин: видеообзор необычных нарядов из его коллекций
Видео

Татьяна Михалкова с внучкой прогулялась на даче по аллее Натальи Кончаловской

Актриса поделилась снимками с красавицей-дочкой актера и режиссера Артема Михалкова.

Татьяна Михалкова с внучкой прогулялась на даче по аллее Натальи Кончаловской
Татьяна Михалкова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Михалкова в Instagram разместила несколько снимков, на которых она в обществе своей восемнадцатилетней внучки Наташи. Это дочь ее сына актера и режиссера Артема Михалкова. Девушка выросла невероятной красоткой под стать своей звездной бабушке.

«Гуляем на даче по аллее Натальи Кончаловской. С внучкой Наташенькой».

Татьяна Михалкова

«Наташенька чудо, как хороша», «Спасибо вам за шорох листьев. Как у вас там красиво. Преемственность поколений», «Боже, какая красота! А внучка ваша просто невероятная красотка. От женихов сто процентов отбоя не будет», — отметили в комментариях многочисленные пользователи.

Напомним, что Наталья Кончаловская, по аллее которой гуляла Михалкова с внучкой, советская детская писательница, поэтесса и переводчица. Она жена детского писателя Сергея Михалкова. В семье родились две поистине легендарные личности — Андрей Кончаловский и Никита Михалков, которые стали очень известными кинорежиссерами.

Тэги

Артем Михалковдети звездНаталья КончаловскаяНаталья МихалковаСергей МихалковТатьяна Михалкова