Егор Кончаловский похвастался фото с подросшим сыном от молодой жены Марии Леоновой

Надо отметить, что трехлетний Тимур очень сильно похож на своего отца.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил редкий снимок со своим наследником – трехлетним сыном Тимуром. Надо отметить, что ребенок заметно подрос за последнее время. Кстати, Тимур ходит в очках. Судя по всему, у него есть определенные проблемы со зрением.

«Какой он у вас смешной. А у него детская дальнозоркость или близорукость? «Ваша дочь – душа, а сын – сердце», «Папин сын. Очень Тимурка прелестный мальчик», «Просто очаровашка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Егор Кончаловский двадцать лет жил гражданским браком с актрисой Любовью Толкалиной. От этих отношений на свет в 2001 году появилась дочь Мария. Не так давно она, кстати, вышла замуж.

Сам Егор Кончаловский после расставания с Любовью Толкалиной женился на юристе Марии Леоновой. Она младше режиссера на 18 лет. В этом браке в апреле 2017 года на свет появился их сын Тимур.