Колбаса из оленины, черный рис и лисички: Нетребко показала богатый стол на встрече с друзьями

Анна Нетребко после продолжительного тура по Италии, отдыха в Словении и России вернулась домой в Австрию.

Напомним, звезда недавно побывала в Краснодарском крае, где у нее живет папа. Юрий Николаевич в свои 86 лет сохранил былую стать и привлекательную брутальную внешность. Мимо его фото в Сети не смогла пройти мимо даже Эвелина Хромченко, которая заметила, что он очень похож на киногероя. Кроме того, певица встретилась со своими давними подругами, с которыми провела детство и школьные годы.

В Вене Анна вернулась к репетициям, хотя ей и пришлось отказаться от части концертов, включая некоторые регионы России. Гастрольный тур в родном отечестве она начнет только весной следующего года.

И, конечно же, Нетребко поспешила собрать у себя дома верных друзей, гостеприимно накрыв для них большой стол, который просто ломился от изысканных яств. В этот день оперная дива потчевала гостей лисичками, колбасой из оленины, тыквой, запеченной с сыром и кукурузой, бараниной с розмарином, черным рисом с грибами и другими аппетитными блюдами.