СМИ: Белла Хадид закрутила роман с внуком Джека Николсона

Новый роман на стыке старых и новых голливудских династий: супермодель Белла Хадид начала встречаться с 21-летним внуком Джека Николсона по имени Дьюк. Звезды не афишируют свои отношения в социальных сетях, но инсайдеры портала Page Six уверяют, что пара регулярно проводит вместе время, начиная с конца сентября, когда они впервые увидели друг друга в Нью-Йорке.

Недавно Белла шикарно отметила 24-летие: улетела на частном самолете в путешествие, взяв с собой подружек. Но перед этим, как уверяют источники издания, у девушки было отдельное празднование в компании нового кавалера.

О молодом Дьюке Николсоне известно, что он начинающий актер. Он уже успел сыграть в хорроре «Мы» 2019 года, а сейчас снимается в картине «Страна грез» с Гэри Олдманом и Эванджелин Лилли. Также его можно увидеть на обложке альбома Ланы Дель Рей Norman Fucking Rockwell, где певица обнимает красавчика. СМИ описывают его как высокого молодого человека «с косматыми волосами и поразительной, почти угрожающей внешностью».

Напомним, ранее Белла Хадид несколько лет встречалась с певцом Эйбелом Тесфайе, который взял себе псевдоним The Weeknd. Пара несколько раз сходилась и разбегалась. Но, похоже, что в жизни девушки настала пора перевернуть эту страницу и открыться новому мужчине.