Нахапетова разместила уникальный снимок, на котором она во младенчестве с юными родителями

Балерина и старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, которая ушла из жизни от рака несколько лет назад, Анна Нахапетова, в Instagram разместила уникальный кадр. На фотографии можно увидеть ее во младенчестве и ее звездных родителей. Отметим, что отцом девушки является кинорежиссер Родион Нахапетов. На фото он прижимает дочь к себе.

«Этот снимок легендарного советского фотографа Миколы Гнисюка. Так получилось, но именно эту фотографию я никогда раньше не видела и, если бы не Александр Колбовский, который мне ее любезно прислал, я бы так и жила, не зная о существовании этого кадра». Анна Нахапетова

Как отметила Анна Нахапетова, в свой день рождения она с радостью делится с подписчиками приветом из прошлого. При этом отметила, что благодарна своим замечательным родителям, которые в свое время подарили ей жизнь.

Напомним, что Анна Нахапетова — артистка балета Большого театра. Ей 14 октября исполнилось 42 года. На свет старшая дочь Нахапетова и Глаголевой появилась в 1978 году.