«Мне стало тяжело существовать на сцене»: Александр Морозов похудел за год на сорок килограммов

Как отметил юморист, в его планах сбросить еще 20 килограммов.

Артист эстрады Александр Морозов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что за год похудел на сорок килограммов. Причем у него в целях сбросить еще двадцать.

«При росте 164 сантиметра весить 140 килограммов — это перебор. Мне стало тяжело существовать на сцене. Я перекатывался, как колобок. У меня с женщинами начались проблемы. Я всегда был полным, поэтому совсем худым не буду. Я очень ленивый человек и худеть в спортзале и на диетах у меня не получается. Пришлось сделать операцию».

Александр Морозов

Ведущий Борис Корчевников показал одежду, в которой раньше ходил Морозов. «Вы сейчас тонете в ней. А я зайду целиком в одну штанину. Люди худеют и становятся похожими на неживых, а вы стали стройнее и худее», — сказал Корчевников.

Александр Морозов — популярный артист эстрады. С 2019 года он артист театра «Шалом». Ранее участвовал в спектаклях своего друга — сатирика Евгения Петросяна.