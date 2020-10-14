«Хочется поговорить душа в душу»: Нахапетов поздравил дочь с днем рождения

Режиссер Родион Нахапетов в Instagram красиво обратился к своей старшей дочери Анне от брака с актрисой Верой Глаголевой. Ей 14 октября исполнилось 42 года.

«Моя родная Анюточка! Поздравляю тебя с Днем рождения! Это одна из моих самых любимых фотографий. Здесь и взаимопонимание, и любовь на всю оставшуюся жизнь! Когда мы видимся, мне хочется поговорить с тобой душа в душу, но я, зная тебя, не решаюсь. Боюсь показаться сентиментальным! А отец должен быть образцом стойкого, невозмутимого мужчины, которого с ног не свалишь». Родион Нахапетов

Как отметил Родион Нахапетов, дочери он желает прежде всего счастья. А оно, как он считает, понятие очень индивидуальное.

Напомним, что от брака с Верой Глаголевой у Родиона Нахапетова две дочери. Кроме Анны, еще Мария. Анна — балерина Большого театра. Мария в свое время окончила ВГИК. С Верой Глаголевой, которая умерла от рака несколько лет назад, Нахапетов развелся в далеком 1991 году. После они создали новые семьи.