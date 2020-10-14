«Леди»: Ивлеева запечатлелась в маленьком черном платье и тренче под кожу крокодила

Настя Ивлеева частенько эпатирует публику смелыми образами, экспериментируя с цветом волос и нарядами. Зрители видели ее с розовыми, желтыми, синими и красными локонами. Стиль она тоже предпочитает ультрасовременный молодежный. Но на этот раз звезда решила отступить от собственных правил и предстала в актуальном женственном образе.

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Следуя давнему призыву знаменитой фэшн-дивы Коко Шанель, блогер примерила маленькое черное платье с небольшими разрезами, которое подчеркивало ее фигуру. Поверх него она накинула двубортный тренч, выполненный из материала, имитирующего кожу крокодила. Сумочка мини, скромный белый маникюр на коротких ногтях и укладка с легкими локонами завершили образ Ивлеевой. Похоже, что результат понравился самой девушке.

«Леди», — назвала она свой аутфит, обнародовав кадр с ним в личном блоге.

Комментарии ее поклонников по большей части оказались очень эмоциональными.

«Насть, ну такая богиня! С каждой фоткой все больше и больше убеждаюсь, что ты — икона. Лучшая!», «Ну что — богиня! Отвал башки», «Знаете, завидовать нехорошо, но Леше я позавидую», «На самом деле Леди. Ты просто лучшая!», «Неприлично красивая и стройная!» — отметились фолловеры.

В числе тех, кто поставил свой лайк под фото, оказался и артист шоу «Импровизация» на ТНТ Сергей Матвиенко.