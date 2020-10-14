«Любимая миллионами»: фотограф Пугачевой поделился кадром «неунывающей» Примадонны

Как отметил Роман Родин, он редко размещает снимки с яркой исполнительницей.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился редким и уникальным кадром с Примадонной. На фотографии звезда буквально светится от счастья.

«Редко публикую мои фото с Аллой Пугачевой! Но эту захотелось поставить: наша любимая жизнерадостная неунывающая певица, любимая миллионами». Роман Родин

«Любимая наша и просто лучшая», «Наша любовь на все времена. Как всегда, просто замечательно выглядит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Роман Родин уже несколько месяцев размещает на своей страничке в социальных сетях уникальные кадры из прошлого. Некоторым раритетным фотографиям свыше двадцати лет. Роман Родин много в свое время путешествовал с Аллой Пугачевой и ее тогдашним мужем, поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым, по всему свету. Отсюда и такое большое количество раритетных снимков в его архивах.