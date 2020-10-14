Скандалы позади?: Овсиенко нежно прижалась к возлюбленному-бизнесмену на балконе отеля в Ялте

Звезда в очередной раз опровергла слухи о проблемах в личной жизни.

Певица Татьяна Овсиенко в Instagram разместила красивый кадр, на котором она стоит на балконе отеля в Крыму. Исполнительница и ее любимый мужчина Александр Меркулов находятся в Ялте, где в эти дни отдыхают. Певица никак не стала подписывать красивую фотографию.

«Татьяна, хорошей вам семейной жизни. Мы слухам не верим», «Танюша, желаем вам счастья, здоровья и любви», «Какое счастье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько недель назад близкая подруга Татьяны Овсиенко дала скандальное интервью журналистам. Она заявила, что исполнительница стала сильно пить. Кроме того, якобы ее истязал гражданский муж, бизнесмен Александр Меркулов, за плечами которого есть даже уголовный срок.

больше по теме Татьяна Овсиенко после слухов об алкоголизме рассталась со своим концертным директором Игорь Архипов подтвердил, что больше не работает со звездой из девяностых.

Позже сама певица опровергла проблемы в личной жизни и свое пристрастие к алкогольным напиткам. Она заявила, что действительно может себе позволить немного коньяка перед сном или бокал вина, но не больше.