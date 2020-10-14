«Кончаловский места себе не находит»: Толкалина засветила грудь на откровенном фото

Любовь Толкалина в Instagram похвасталась достаточно откровенной фотографией. На снимке она запечатлена неизвестным фотографом обнаженной по пояс. Звезда скрестила руки за спиной. В руках у нее небольшой букетик цветов. Но самое пикантное в этом кадре, что видна частичка ее прекрасной груди.

При этом актриса привела монолог, который в 1918 году поэтесса и писательница Марина Цветаева посвятила своему тогдашнему возлюбленному Никодиму Плуцер-Сарна.

«Кончаловский себе места не находит». Такую женщину потерял», «Люба, вы просто прелесть. Какая точеная талия и рельеф тела», «Зачем такие откровенные фотографии на ночь?» — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Любовь Толкалина долгие годы была вместе с режиссером Егором Кончаловским. От этих отношений родилась дочь — Мария Михалкова-Кончаловская. Позже пара распалась. Сейчас у актрисы есть в жизни любимый человек. Это британский композитор Саймон Басс. Правда, замуж за него актриса выходить пока не торопится.