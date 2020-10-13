«Cтанем бабушкой и дедушкой»: Иосиф Пригожин высказался о возможном появлении внука

Еще недавно Иосиф Пригожин вместе с женой праздновали свадьбу младшего сына Валерии — Арсения. Однако 51-летний продюсер уже рассчитывает стать дедушкой. Поводом для таких мыслей послужили снимки в Stories личного блога Арсения Шульгина. 21-летний бизнесмен вместе со своей женой стояли, положив руки на живот Лианы. Также Арсений подписал на фото

«Думаю, я буду крутым батей».

«Пока трудно сказать, что к чему, но мы, естественно, готовимся. Рано или поздно мы станем бабушкой и дедушкой», — рассказал продюсер порталу WomanHit.ru.

Пригожин упомянул, что у них с Валерией на двоих шестеро детей. Каждый из них когда-нибудь может подарить звездной чете внуков. Пока же Иосиф не уверен в беременности Лианы Волковой. К слову, по официальным документам девушка стала Шульгиной. Однако в сети она все еще подписывается девичьей фамилией.

Напомним, что сын Валерии — Арсений Шульгин — женился на своей девушке Лиане Волковой в августе 2020 года. Пышное торжество прошло в загородном ресторане Soho Country Club.