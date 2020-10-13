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Звездный гость

«Надо мной смеялись»: Стася Милославская вспомнила о травле в школьные годы

25-летняя избранница Александра Петрова поделилась историей о трудном взрослении.

«Надо мной смеялись»: Стася Милославская вспомнила о травле в школьные годы
Стася Милославская рассказала об унижении в школе. Фото: Instagram.com/milostasii

Исполнительница роли Ани Стрельцовой в кинокартине 2020 года «Стрельцов» призналась, что первые годы после окончания школы-студии МХАТ снималась исключительно назло хейтерам. Как выяснилось, Стася Милославская подвергалась буллингу в школьные годы, пишут «Известия».

В подростковом периоде актриса часто слышала в свой адрес упреки со стороны ровесников и педагогов. Первым не нравилась чрезмерная худоба Милославской, а вторым — будущая профессия девушки.

«В школе у меня были проблемы, одноклассники надо мной смеялись, а учителя не воспринимали всерьез: «Мы тут все очень серьезные: будущие юристы, менеджеры, бухгалтеры. А ты актриса».

Стася сообщила, что поначалу хотела доказать обидчикам, чего стоит. Но теперь знаменитости все равно на негативные комментарии и слухи. По словам артистки, она счастлива с любимым человеком и занимается любимым же делом.

Актриса Стася Милославская с возлюбленным Александром Петровым
Актриса Стася Милославская с возлюбленным Александром Петровым. Фото: Instagram.com/milostasii

Милославская заявила, что приняла свое тело. А прошлые обиды почти забылись. Однако постоять за себя Стася в случае чего сможет без проблем.

«Правда, если меня обижают, могу и послать куда подальше. Матом!» — резюмировала актриса.

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