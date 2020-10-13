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Family look: Темникова показала подросшую дочь от бизнесмена Сергеева

Певица редко делится с фанатами семейными снимками.

Family look: Темникова показала подросшую дочь от бизнесмена Сергеева
Елена Темникова. Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Экс-солистка группы Serebro Елена Темникова показала подросшую дочь от бизнесмена Дмитрия Сергеева. Александре уже пять лет. Стоит отметить, что певица редко делится семейными фотографиями со своими фанатами, но иногда делает исключения. Серию снимков с дочерью она опубликовала в своем Instagram.

«Серия с Сашкой. Как же быстро она растет», — написала Темникова.

Для фотосессии артистка нарядила дочь в бежевый плащ и черную шляпу. Сама выбрала наряд такого же оттенка. Подписчики Елены были без ума от таких снимков.

«Какие милые. Нереально красивые! Шикарные мама с дочуркой», — писали пользователи Сети.

За бизнесмена Дмитрия Сергеева Темникова вышла замуж в 2014 году. Пара тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно только, что супруг артистки занимается бизнесом в сфере IT и родом из Новосибирска.

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