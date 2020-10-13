Талантливый ребенок: Игорь Николаев рассказал, чем удивила его 5-летняя дочь Вероника

На днях младшей дочери Игоря Николаева — Веронике — исполнилось пять лет. На дне рождения малышки побывали многие звезды шоу-бизнеса и их дети, в том числе Лиза и Гарри Галкины. Детский праздник удался. И только спустя несколько дней отец Вероники рассказал, что огромный торт готовили по эскизу самой Вероники. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.

«Она сама нарисовала эскиз этого тортика, и мечтала, чтобы он получился именно таким! Счастлив ребенок — счастливы родители!» — написал Николаев.

Большую часть лета семья Николаевых провела в Юрмале. Туда они отправились не только для отдыха, но и для решения других вопросов. В частности, для продления вида на жительство в Латвии.