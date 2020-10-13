Леди в белом: Ани Лорак примерила блузку с рукавами-крыльями и укороченные брюки в бутике

Ани Лорак в сентябре отметила 42-летие. Поклонники с трудом могут поверить, что певице уже пошел пятый десяток. Она выглядит очень молодо, а после развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, по мнению фанатов, девушка еще больше похорошела и постройнела. Она успевает не только строить карьеру, но и заботиться о дочке Софии. Именно с ней артистка минувшим летом отдыхала в Греции.

Теперь Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) вернулась к трудовым будням. Она активно снимается в разных проектах и видится с друзьями. А вечерами певица любит гулять. Очередной день артистка посвятила покупкам, она заглянула в бутик, где ей подобрали стильный наряд. Лорак облачилась в блузку с актуальными рукавами-крыльями и укороченные брюки с высокой талией. Босоножки на шпильке дополнили монохромный лук в белом цвете.

Певица покрасовалась у зеркала. Она собрала волосы в хвост, а также сделала неброский макияж. По всей видимости, лук понравился артистке. Девушка минувшим летом не раз облачалась в комбинезоны похожего фасона, которые подчеркивали ее фигуру и позволяли показать тонкие щиколотки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие одарили ее комплиментами. «Роскошна всегда», «Вам белый цвет к лицу», «Ой, какая элегантная», «Талия просто осиная», «И как вы ходите всегда на каблуках», «Прелестная девушка в белом», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.