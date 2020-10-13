«Лучший звук на планете»: Самойлова показала, как малыш Давид заливается от смеха

В феврале 2020 года в многодетной семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой случилось долгожданное прибавление. На свет появился четвертый ребенок и единственный сын пары — малыш Давид. Родители регулярно делятся в соцсетях снимками и видео с крохой, и накануне его очередной даты — восьми месяцев со дня рождения — мама Оксана разместила видео, где сынок заливисто смеется.

«Лучший звук на планете! У меня уже есть в запасе два верных способа насмешить Давидика», — подписала в публикации мама.

Оказывается, кроха закатывается со смеху, когда мама делает вид, что ловит мух. Или ставит игрушку-пирамидку себе на голову, после чего она оттуда падает.

«Вылитый Папа, такой же жизнерадостный», «Лапуля такой», «Красавец», «Сладкий», «Какой же он красивый!!!», «Забавный. На Майю похож», «Маленький сладусик», «Чудо», — умиляются фолловеры.

Помимо Давидика, у Самойловой и Джигана еще три дочери — 9-летняя Ариела, 6-летняя Лея и 4-летняя Мия.