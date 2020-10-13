Деньги не пахнут: Анна Семенович решила поработать курьером

На днях Анна Семенович получила отрицательные тесты на CoViD-19 и уже начала работать. Правда, пока концертная деятельность стоит на паузе, артистка нашла другой источник дохода. Блондинка устроилась в службу доставки.

Клиенты, видя на пороге Семенович, просто не верят своим глазам. К слову, Анна развозит только продуктовые наборы и только в одном районе Москвы. Но в скором будущем хочет расширить географию, чтобы ездить по всей столице.

Все больше артистов жалуются на бедственное положение, которое произошло из-за ограничений связанных с карантином. Ранее сообщалось, что убытки звезд шоу-бизнеса идут на десятки миллиардов рублей.