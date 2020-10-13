Папина улыбка: Игорь Верник поделился совместным кадром с сыном

Недавно народный артист России Игорь Верник отпраздновал свой 57-день рождения. Торжество отмечалось на сцене театра МХТ им. Чехова. В творческом репертуаре актера сейчас роль Тригорина по пьесе Чехова «Чайка». Вместе с Верником в этом спектакле играет 37-летняя Дарья Мороз. Несмотря на то, что артист развелся со своей второй женой, Мария Верник все равно пришла поздравить бывшего мужа. Вместе с ней и сыном Григорием Верник сделал памятное фото и разместил его на личной странице в соцсети.

Многие поклонники артиста приписывали Вернику роман с исполнительницей главной роли сериала «Содержанки» — Дарьей Мороз. Однако, как признались ранее актеры, они всего лишь друзья и коллеги. К слову, Мороз играет Аркадину в уже упомянутой «Чайке».

Что касается реальной личной жизни Игоря Верника, он не разглашает имени своей возлюбленной. После спектакля артист пообщался с бывшей женой и сыном. За небольшими посиделками с чаем семья сделала фото. 20-летний Григорий в обнимку со знаменитым отцом так же, как и Верник, широко улыбается на камеру.

Напомним, что молодой человек продолжил актерскую династию Верников.