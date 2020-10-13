«Промочила в лужах ножки»: Кети Топурия запечатлела подросшую дочку в алом пуховике

Кети Топурия в последнее время часто носит наряды свободного кроя. Это провоцирует слухи о беременности певицы. Сама она не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой. От первого брака с Львом Гейхманом у нее подрастает пятилетняя дочка Оливия. Но уже год артистка живет с новым избранником Львом Деньговым, которому, по всей видимости, и мечтает подарить еще двоих детей. Девушка все реже выступает на сцене. Она публикует кадры из своего дома, где то смотрит телепередачи, то присматривает за дочкой.
На днях Кети подловила Оливию, которая на ночь глядя решила приготовить поесть. Кроха нарезала бананы и складывала кусочки в тарелку к долькам мандарина. Певица отметила, что девочка вырастет хорошей хозяйкой. В огромном особняке девочка наслаждается огромным пространством для игр, а во дворе звездное семейство держит кроликов, коз и других животных. Накануне артистка показала, как девочка наслаждается осенью.
На видео певица запечатлела Оливию в алом пуховике и с высоким хвостом на голове. В руках малышка держала пожелтевшие листья клена. Она прочитала стихотворение про время года.
«Ходит осень по дорожке, промочила в лужах ножки. Льют дожди и нет просвета, затерялось где-то лето. Ходит осень, бродит осень. Ветер с клена листья сбросил. Под ногами коврик новый желто—розовый кленовый», — прочитала с выражением кроха.
Поклонники восхитились юной модницей. «Какая прелесть», «Чудо чудесное», «Милота», «Просто чудо ребенок», «Ну какая хорошенькая», «Мамина радость», «Кукольная», — прокомментировали пост подписчики.