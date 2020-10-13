«Промочила в лужах ножки»: Кети Топурия запечатлела подросшую дочку в алом пуховике

Певица похвасталась не только модным образом наследницы, но и ее умением читать стихи.

Кети Топурия в последнее время часто носит наряды свободного кроя. Это провоцирует слухи о беременности певицы. Сама она не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой. От первого брака с Львом Гейхманом у нее подрастает пятилетняя дочка Оливия. Но уже год артистка живет с новым избранником Львом Деньговым, которому, по всей видимости, и мечтает подарить еще двоих детей. Девушка все реже выступает на сцене. Она публикует кадры из своего дома, где то смотрит телепередачи, то присматривает за дочкой.

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На днях Кети подловила Оливию, которая на ночь глядя решила приготовить поесть. Кроха нарезала бананы и складывала кусочки в тарелку к долькам мандарина. Певица отметила, что девочка вырастет хорошей хозяйкой. В огромном особняке девочка наслаждается огромным пространством для игр, а во дворе звездное семейство держит кроликов, коз и других животных. Накануне артистка показала, как девочка наслаждается осенью.

На видео певица запечатлела Оливию в алом пуховике и с высоким хвостом на голове. В руках малышка держала пожелтевшие листья клена. Она прочитала стихотворение про время года.

«Ходит осень по дорожке, промочила в лужах ножки. Льют дожди и нет просвета, затерялось где-то лето. Ходит осень, бродит осень. Ветер с клена листья сбросил. Под ногами коврик новый желто—розовый кленовый», — прочитала с выражением кроха.

Поклонники восхитились юной модницей. «Какая прелесть», «Чудо чудесное», «Милота», «Просто чудо ребенок», «Ну какая хорошенькая», «Мамина радость», «Кукольная», — прокомментировали пост подписчики.