От слов к делу: Билли Айлиш перестала стесняться своего тела

На одной из фан-страничек американской певицы Билли Айлиш был опубликован не типичный для артистки снимок. Примечательно, что ранее обладательница двух рекордов Книги Гиннесса сама размещала это фото на своей странице в сети. Не так давно Билли Айлиш появилась на улице в открытом топе и коротких шортах. Обычно девушка подбирает более закрытые наряды для повседневного и концертного репертуара. Но теперь, как отмечают фанаты артистки, юная знаменитость не стесняется показать себя настоящую.

Отметим, что Билли Айлиш неоднократно спрашивали в интервью и пресс-конференциях о ее гардеробе. Исполнительница авторских песен признавалась, что выбирает оверсайзные толстовки и брюки потому, что не хочет услышать непрошенных комментариев в сторону своего тела.

Однако в эпоху бодипозитива, которая особенно процветает в США, обладательница премии «Грэмми» решилась на смелый поступок. Билли отправилась на прогулку в бежевой майке с открытым декольте и шортах выше колена.