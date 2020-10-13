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«Ох, вся горю!»: Миша Романова показала, в чем бы снялась для Playboy

Экс-вокалистка группы «ВИА Гра» продемонстрировала стройное тело в красном купальнике.

«Ох, вся горю!»: Миша Романова показала, в чем бы снялась для Playboy
Миша Романова отдыхает в Египте. Фото: Instagram.com/misharomanova

30-летняя исполнительница Миша Романова в последнее время находится на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе. В солнечном Египте певица может расслабиться и перестать прятать соблазнительную фигуру под пуховиками. Недавно Романова порадовала поклонников свежими пикантными снимками. Девушка выбрала ярко-красный купальник, ковбойскую шляпу и «оседлала» волну.

Фанаты бывшей участницы музыкального женского коллектива «ВИА Гра» были сражены наповал фотографиями в мини-бикини:

«Ох! Что же творишь, детка! Я вся горю», «Просто огнище!», «Чистая красота», «Памела Андерсон курит в сторонке», «Ой, чертовка хороша!», «Мишка оседлала море».

Певица Миша Романова
Миша Романова верхом на волне. Фото: Instagram.com/misharomanova

Сама артистка представила, что снимается для одного из культовых мужских журналов.

«Playboy 1990», — подписала фотографии Романова.

Напомним, что на самом деле в журнале Хью Хефнера Миша не фотографировалась. Зато на обложку скандального глянца попадали телеведущая Ольга Бузова, певица Анна Седокова, поп-дива Анна Плетнева, Настя Решетова. А также в эротической фотосессии от легендарного журнала участвовала предшественница Романовой в группе Константина Меладзе — Вера Брежнева.

Певица Миша Романова
Миша Романова в ярком мини-бикини. Фото: Instagram.com/misharomanova

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