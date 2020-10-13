«В обуви и дома»: 51-летняя Бондарчук в шелковой сорочке с кружевом блеснула изящными ногами

Светлана Бондарчук вырастила дочку и сына вместе с первым мужем Федором Бондарчуком. Теперь у бизнесвумен уже есть внуки. При этом сложно догадаться, что она уже бабушка. В 51 год экс-модель выглядит гораздо моложе многих своих сверстниц. Она обладает подтянутой фигурой и гладкой кожей. Неудивительно, что минувшим летом светская львица вышла замуж за своего нового избранника Сергея Харченко. Они устроили пышный банкет в честь свадьбы.

Примечательно, что Светлана никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру. Она публикует не только фото в бикини, но и фотографируется в стиле ню. К слову, бизнесвумен обладает подтянутой фигурой без изъянов. Накануне она решила продемонстрировать это еще раз. Бондарчук опубликовала фото, на котором предстала в шелковой сорочке с кружевом и босоножках на шпильке. Она позировала на подоконнике, приняв чувственную позу.

Наряд позволил ей блеснуть изящными щиколотками. А так как она не надела нижнее белье, то можно было легко разглядеть ее грудь. Светлана процитировала одно из стихотворений Марины Цветаевой.

Она сразила поклонников не только текстом, но и провокационным фото. «Вот перед глазами именно вы говорите это все ему сидя у промокшего окна в каком то кафе на busy road наверное Невский», «Федька, пока», «В обуви и дома», «Ваша фигуру будоражит», «Светлана, какая вы шикарная», — прокомментировали пост подписчики.